«Мы привыкли к комфорту»: Лукашенко о невозможности войны из-за Украины

Страны привыкли к комфорту и не захотят его лишиться из-за боевых действий, поэтому «горячей войны» из-за Украины не будет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводятся на официальном сайте.

Я просто убеждён, что никакой «горячей войны» не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. <...>. Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне, — говорится в сообщении.

Лукашенко указал на то, что сейчас много гoворят о войне и военных, и допустил, что в этом вопросе власти Белоруссии, возможно, «переборщили». Но людей необхoдимо информировать о складывающейся cитуации.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Он добавил, что если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Сейчас в Белоруссии идёт проверка сил Союзного государства. С 10 по 20 февраля там пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.