«Мы поможем Украине»: Байден высказался о подрыве Каховской ГЭС Байден о ситуации с Каховской ГЭС: США намерены продолжать оказывать помощь Украине

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил перед встречей с представителями кабмина, что США намерены продолжать оказывать помощь Украине, передает РИА Новости. Так хозяин Белого дома отреагировал на ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС. Глава Соединенных Штатов также пообещал, что «Вашингтон никуда не уйдет».

Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине, — сказал Байден.

Он при этом не стал возлагать ответственность за подрыв ГЭС на одну из сторон конфликта.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация сейчас не может сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС. По его словам, Вашингтон в настоящее время оценивает имеющуюся информацию. Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена работает в тесном сотрудничестве с украинцами по этому вопросу.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.