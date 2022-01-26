«Мы остаёмся!»: Бутина о попытке оспорить полномочия России в ПАСЕ
Бутина: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Александр Чеков
Александр Чеков
20:24, 26 января 2022
Мария БутинаФото: vk.com/butina_maria
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации. Об этом говорится в опубликованном тексте резолюции, информацию в своём Telegram-канале распространила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Ассамблея решила ратифицировать права российской делегации, говорится в тексте принятой резолюции. В поддержку документа выступили 97 депутатов, против — 41, в том числе представители Великобритании, Литвы, Латвии, Украины и Франции.
Итак, была попытка оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ. И провалилась. Не дождётесь, — написала Бутина.
При этом в тексте резолюции говорится, что в ответ на ратификацию полномочий российской делегацией Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведёт к конкретным результатам.
[ПАСЕ] предлагает комиссии по мониторингу продолжить диалог с властями РФ и представить отчёт о выполнении обязательств Российской Федерацией не позднее конца 2022 года, — указано в публикации.
Ранее комиссия ПАСЕ по мониторингу рекомендовала ратифицировать полномочия российской делегации. Отмечается, что зимняя сессия ассамблеи началась в Страсбурге в понедельник, 24 января, и продлится до 28 января.