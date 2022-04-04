«Организуем пресс-конференцию»: Лавров о ситуации в Буче

4 апреля Россия представит материалы о ситуации в украинском городе Буче на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, западные страны во главе с председательствующей в Совете Безопасности ООН Великобританией намерены «растворить» в «демагогических размышлениях» фейк об убийствах мирных жителей в этом городе.

Мы всё равно сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буче наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из Бучи. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тeла мирных жителей.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей об убийствах гражданских появились лишь на четвёртый день после выхода российских военных из города.