«Мы не запуганы Россией»: в ЕС заявили о сигнале США и Украине Глава ЕС: решение дать Украине €50 млрд является сигналом для США

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Глава Евросовета Шарль Мишель

Решение Евросоюза дать Украине €50 млрд в следующие четыре года является сигналом для США, самой Украины и Европы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. На пресс-конференции после экстренного саммита ЕС в Брюсселе он заверил, что союз остается единым и не боится Россию, передает ТАСС.

Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность, — сказал Мишель.

Сегодня лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Как объяснил Мишель, в Европе знают, «что поставлено на карту».

Под вопросом была позиция Венгрии, но ее премьер-министр Виктор Орбан поддержал общее решение. До этого он заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами.

Венгрия также отказалась блокировать решение об увеличении поставок оружия Евросоюза для Украины по линии Европейского фонда мира. При этом Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам. «Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует», — объяснил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.