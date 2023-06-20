«Мы не нейтральны»: Индия обозначила позицию по Украине Премьер Индии Моди заявил, что страна не является нейтральной в конфликте России и Украины

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Индия не является нейтральной стороной в конфликте Москвы и Киева, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью The Wall Street Journal. Политик настаивает, что Индия является стороной мира в этом конфликте и призывает уважать суверенитет государств.

Я думаю, что позиция Индии хорошо известна и понятна всему миру. Вы можете быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир. Некоторые говорят, что мы нейтральны. Но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет других государств, — заявил Моди.

При этом премьер-министр отметил, что Нью-Дели поддерживает тесные отношения с Москвой. В том числе продолжается военное сотрудничество между государствами.

Весной агентство Bloomberg сообщало, что Россия на протяжении полугода становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. По данным аналитиков организации Vortexa, в марте Индия получала от РФ 1,64 млн баррелей сырья в день, что составляет 34% общего объема поставок нефти в страну. 16 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюзу стоит принять жесткие меры против продажи Индией бензина и дизельного топлива, сделанного из российской нефти. Он счел такой способ заработка обходом введенных против Москвы санкций.