«Мы накануне грандиозного шухера»: почему Зеленский отменяет выборы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский считает несвоевременными выборы на Украине. Он и прежде не раз заявлял, что вначале следовало бы добиться завершения боевых действий, а потом уже думать о выборах.

На первый взгляд — все логично. Зачем играть в демократию, когда страна (или то, что от нее осталось) находится в состоянии конфликта? И это требует единоначалия, железной воли и авторитарности. Худо-бедно кое-что из перечисленного он пытается сохранять.

Однако никаких пояснений относительно того, как же могут завершиться боевые действия, мы не слышим. После провала пресловутого «контрнаступа» вариант с победой Украины на поле боя уже всерьез не рассматривается. И самое авторитетное подтверждение на днях последовало от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявившего, что конфликт зашел в тупик и прорыва ждать не приходится.

Никому не отдам

О мирных переговорах не может идти речи. Указ, запрещающий вести переговоры, введенный больше года назад, Владимир Зеленский не отменял. Но в результате чего могут остановиться боевые действия? Трудно представить. Разве что до весны Россия выполнит все задачи СВО. Но тогда уже не нынешней киевской элите решать, как и кому проводить выборы. Получается, что Зеленский просто не намерен сегодня делиться властью, и это самый очевидный и понятный мотив его свежего заявления.

Между тем западные партнеры Киева продолжают настаивать на проведении выборов в установленные сроки. А именно: президентских — весной, парламентских — осенью 2024 года. Нынешний президент не только не справился с военной частью большого вашингтонского задания, но и сам изрядно поднадоел, как рыночный попрошайка.

Выборы на Украине, с утвержденными в Вашингтоне кандидатурами, могли бы стать легитимным способом смены коррумпированной и недееспособной киевской элиты. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что в случае упрямства и несговорчивости Зеленского может постичь совсем уж незавидная участь типа «внезапной остановки сердца», «передоза» или даже «суицида».

Новые лидеры

Все более независимое поведение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может говорить о том, что он один из претендентов на президентское кресло. Сам факт его недавнего интервью британскому журналу The Economist с оценками стратегического положения на фронте — уже вопиющее нарушение субординации. Все-таки верховным главнокомандующим номинально остается Владимир Зеленский. И до поры он — главный проситель и получатель западных финансов, техники и боеприпасов.

Опасность для Зеленского может исходить и от главы украинской разведки Кирилла Буданова. Так считает экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Его слова со ссылкой на личный блог Weapons and Strategy приводит РИА Новости: «Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами».

В общем, как говорил Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке»: «Чую я, шо мы накануне грандиозного шухера».

Решение не за Зеленским

Будут проведены выборы в установленные сроки на Украине или нет, но мы стоим на пороге смены правящей элиты на Украине. Вопрос только в том, по какому сценарию она пойдет. Может случиться, что в этой битве за власть сгинет большая часть «игроков».

Сегодня Владимир Зеленский настаивает на несвоевременности выборов во время боевых действий. Так-то оно так, только это справедливо в отношении суверенных государств с независимой внутренней и внешней политикой, а не образований неясного статуса, находящихся под внешним управлением.

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