«Мы готовимся»: Зеленский допустил силовую деблокаду Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Мариуполь можно разблокировать военным путём, передаёт «5 канал». Он подчеркнул, что Киев готовится к такой возможности, но для этого ему потребуется помощь союзников. Альтернативой, по его мнению, могут стать дипломатический и гуманитарный пути.

Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнёров. Самим нам сложно, — заявил он.

По мнению украинского лидера, деблокировать Мариуполь можно также путём дипломатии и обмена пленными.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что Мариуполь сейчас находится полностью под контролем Вооружённых сил России, а также ЛНР и ДНР, а иностранные боевики надёжно заблокированы на «Азовстали».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» потребуется три-четыре дня. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, «планировал» довести операцию до конца в более сжатые сроки — до или после обеда 21 апреля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Мариуполь уже освобождён от националистических формирований, а остатки боевиков, заблокированных на «Азовстали», налаживанию в городе мирной жизни не помешают.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российской стороне с требованием организовать срочный гуманитарный коридор с «Азовстали». По её словам, с предприятия необходимо вывести мирных граждан. Однако в Минобороны заявления о присутствии на «Азовстали» большого количества мирного населения назвали фейками.