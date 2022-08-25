Мы делим Землю: способна ли СВО создать многополярный мир? Ровно полгода, как спецоперация на Украине не сходит с первых полос новостей. Чего ждет мир в результате конфликта?

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Совсем недавно было 24 февраля — день начала специальной военной операции на Украине. Оглянуться не успели — уже прошло полгода, наступил период затяжного противостояния и никто не прогнозирует ни скорой победы, ни начала переговоров. Тем временем СВО стала одним из самых значимых геополитических факторов. В самых отдаленных уголках планеты следят за новостями о конфликте. Открываешь, допустим, Post-Courier, газету Папуа-Новой Гвинеи — там тоже про вывоз зерна с Украины и количество погибших. Россия заявляет, что цели спецоперации — борьба с военной угрозой со стороны НАТО и нейтрализация агрессивного национализма на Украине. Но еще во время «холодного противостояния» в Донбассе президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад отстаивает концепцию глобального доминирования, хотя становление многополярного мира неизбежно. Как смотрят разные страны на то, как Россия бросила вызов Западу — в материале NEWS.ru.

Процесс начался давно

Нельзя сказать, что начало СВО — это отправная точка попыток создать многополярный мир. Уже давно второй экономикой планеты после США стал Китай, есть и другие регионы, которые стремятся создавать пока что региональные центры притяжения. Например, Индия. Да, она действует не столь глобально, как США или Китай, но в странах бассейна Индийского океана без нее уже сложно представить какой-либо значимый процесс. Американский политолог и писатель Роберт Каплан в книге «Муссон» вообще утверждает, что уже началось «азиатское столетие».

Кроме того, Ближний и Средний Восток, включая Турцию, все больше заявляют о своем особом мнении, не совпадающем с политикой Запада. Так что происходящее на Украине — лишь часть сложных процессов в области безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Но, конечно, спецоперация России ускорит процесс формирования новых полюсов — антагонистов Запада.

То есть очевидно, что создание многополярного мира шло и без участия России. И хотя присоединение Крыма к России и поддержка Донбасса с 2014 года усилили ее роль в процессах ухода от однополярности, но лишь после начала спецоперации Москва буквально «ввинтилась» на первые полосы международной повестки, представив себя в качестве лидера глобальных изменений. Началась открытая борьба с гегемонией «глобального Запада».

СВО стала катализатором обострения противоречий между Россией и Западом. До СВО соперничество и разногласия были, но не носили столь острого характера. Конфликт будет долгим, судя по всему, компромисса в отношениях России и Запада не предвидится, — пояснил NEWS.ru программный директор клуба «Валдай» и РСМД доцент МГИМО Иван Тимофеев, известный в том числе своим прогнозом событий на Украине, сделанным еще в конце января.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Виды Драматического театра, разрушенного в результате боевых действий в Мариуполе

Дэвид Сэттер, один из самых известных американских специалистов по России, журналист, высказывающийся критически о российском руководстве и даже высланный за пределы РФ в 2014 году впервые со времен холодной войны, заявил NEWS.ru, что считает СВО явлением мирового масштаба.

Конфликт между Россией и Украиной оказал влияние почти на все регионы мира. Я уж не говорю про Европу, которая оказалась почти в эпицентре в силу географической близости, — отметил Сэттер. — «Круги по воде» идут по всему миру. Пока лишь американцы ощущают себя в относительной безопасности из-за географической удаленности, и потому, что мы меньше зависим от России экономически, чем европейцы, завязанные на российские энергоносители.

Сэттер отметил важную деталь — по его словам, «до 24 февраля 2022 года на Западе верили, что мы живем в эпоху вечного мира. Ощущение, что война исчезла из арсеналов межгосударственных отношений, возникло вместе с окончанием холодной войны».

Представителю американского общества логично возразить: а как же Югославия, Ирак, Афганистан и другие. Но это, по мнению Сэттера, как раз и были спецоперации, а не полномасштабные военные интервенции.

Расслабились? Теперь придется собраться

Отсутствие большого конфликта по умолчанию считалось правильным положением вещей, — считает Сэттер. — Людям, в первую очередь политикам, не следовало так расслабляться. Никто не ожидал, что концентрация войск на российско-украинской границе—это не блеф, не психологическое давление.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Колона техники ВС РФ

В статье, посвященной спецоперации, крупнейший журнал о международной политике Foreign Policy напомнил, что перейти от расслабленного мирного состояния к новому, куда более тревожному миру окажется непросто, потому что в нем слишком много разнонаправленных векторов. Есть Россия, заявляющая о стремлении борьбы с монополией Запада, есть США и Европа, называющие Москву агрессором и призывающие противостоять ей. Наконец, есть большинство стран, старающихся не примыкать ни к одной из сторон, а по возможности — извлечь выгоду из ситуации. При этом боевые действия на Украине для большинства регионов мира остаются в значительной степени чем-то отдаленным, тем более что информация о ходе этих действий настолько разноречива, что неясно, кому верить. Но в Северном полушарии приближается зима, и придется платить огромные суммы за отопление. А на юге растет беспокойство по поводу возможного голода. И вот это уже затрагивает каждого.

По всей видимости, именно стоимость топлива и еды, а не сами по себе боевые действия станут главными катализаторами того, что мир уже в ближайшие месяцы перейдет от расслабленности к «собранности». Причем есть опасения, что такая мобилизация будет сопровождаться народными протестами. И в будущей многополярности влияние озлобленных кризисными явлениями народных масс может оказаться куда более значимым — политикам тогда придется в первую очередь пытаться угодить людям, а не ориентироваться на интересы международных альянсов.

Самое интересное, что протестующим будет все равно, что стало причиной ухудшения уровня жизни. У толпы короткая память, зато длинная злоба.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Улица города, разрушенного в результате боевых действий

Есть из чего выбрать

Политологи строят сценарии грядущего. Сценариев много, от быстрого мира на Украине и снижения цен на газ и до ядерной войны.

NEWS.ru спросил известного немецкого политолога Александра Рара, какие варианты развития событий он видит.

Надо размышлять сценариями, а их немало, — ответил Рар. — Назову один прогноз и четыре теоретических сценария.

Запад при помощи и расширении НАТО создаст систему безопасности для сдерживания России. Россия ответит укреплением архитектуры безопасности в Евразии, возможен и военный союз с Китаем. В таком случае мир окунется в новое двухблоковое противостояние.

Второй сценарий, предпочтительный для Запада, но маловероятный: под эгидой Америки начнется глобальное противостояние «либеральных» и «демократических» сил против нелиберальных, авторитарных и националистических государств. Борьба пойдет не военным путем, а через ужесточение санкций. Запад надеется где-то на смену правящего режима, где-то — на ослабление противников, а в первую очередь хочет не допустить превосходство Китая и заморозить развитие многополярного мира. В этом конфликте не будет победителя.

Маловероятный сценарий — развал Ближнего Востока, локальные войны, исламский терроризм, миграционные волны, которые заставят Европу отказаться от нынешних враждебностей и искать общие пути самозащиты.

Еще один невероятный сценарий — это уход США из Европы по внутренним причинам, вынужденная перестройка Евросоюза, когда появится вопрос об отношении Европы к России.

И еще один маловероятный сценарий — решение российского руководства на принципах горбачевской перестройки опять интегрироваться с Западом.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе

Россия еще не показала свои главные силы?

Но если для большей части мира происходящее на Украине все же является чем-то достаточно отдаленным, то для стран бывшего СССР это совсем близко. Поэтому лидеры соседних государств смотрят в эту сторону с неослабным вниманием, а иногда — и с тревогой.

Запад ожесточённо сопротивляется усилению России, поскольку в случае успеха СВО страна прирастёт новыми ресурсами, возрастёт её влияние в мире, — заявил NEWS.ru сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант. — Если Россия добьётся своих целей в значительном объёме, то процесс переформатирования мира пойдёт дальше. Будут действовать совсем иначе Китай и другие страны, а Запад будет слабеть, распадаться. Что будет с Европой, станет ли она более самостоятельная или попадёт под иное влияние? Покажет время. Но, в любом случае этот процесс необратим.

Вообще, многие белорусские эксперты смотрят на спецоперацию, чувствуя некую сопричастность к действиям Москвы. Так директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, например, верит в то, что мир больше меняет не столько сама СВО, сколько ядерные силы России, которые, по его словам, будут укрепляться.

Набирает размах перевооружение стратегических ядерных сил России, — отметил Шевцов в разговоре с NEWS.ru. — Происходит переход к полноценной постановке на боевое дежурство сил ядерного сдерживания, к широкомасштабному производству ракет «Сармат». Впереди ещё похожие по масштабу шаги в области ядерной безопасности России. Они влияют на планету гораздо больше, чем СВО.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сармат

Более того, Шевцов усматривает в происходящем «планетарное изменение системы отношений».

Новый миропорядок образуется на наших глазах, — отметил он. — Боевые действия Россия ведёт пока не применяя ещё свою реальную боевую мощь. Поэтому шум вокруг боевых действий не должен затемнять главного — стратегического перевооружения ядерных сил России и изменения экономической ситуации на планете. В процесс изменения планетарной системы отношений вступит и Китай. СВО продлится достаточно долго и закончится масштабной трансформацией всей международной системы.

Пока белорусский эксперт любуется российским ядерным оружием, в Средней Азии наблюдатели оценивают происходящее с тревогой.

Российская спецоперация на Украине породила среди элит и простых людей опасения, вытекающие, наоборот, из хорошего знания отношений между Москвой и Киевом, — рассказал NEWS.ru киргизский эксперт по Центральной Азии Анвар Акматов. — «Если так сцепились близкие друг другу славянские страны бывшего СССР, то мы для них, получается, уже совсем можем показаться чужими», — эти пессимистичные размышления жителей региона ещё более подогревают высказывания политиков в России о «русских землях в Казахстане».

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ во время проведения СВО

Целый ряд стран вовлечен в процесс параллельного импорта для России, но за свой процент, напомнил бишкекский политолог. За полгода, конечно, им удалось адаптироваться к новым экономическим условиям, при этом эти страны остаются политически выдержанными к обеим сторонам конфликта на Украине.

Никто из представителей руководства стран Центральной Азии ещё слова плохого не сказал ни о Москве, ни о Киеве, — напоминает Акматов.

Многополярный мир — хорошо, но не забудьте о нас

На этом фоне оптимизмом и верой в Россию выделяются страны Ближнего Востока. NEWS.ru поговорил с египетским политологом Рами Эль-Кальюби. Он считает, что, говоря об Украине, необходимо разделять арабов и их правительства. Так, судя по по наблюдениям эксперта среди знакомых и в социальных сетях, большинство арабов поддерживают Россию, видя в СВО становление новой эпохи политической истории.

Но стоит понимать, что все это зачастую не столько от большой любви к России, сколько из-за нелюбви США и их политики в регионе, вроде поддержки Израиля, войны в Ираке и прочего, — считает Эль-Кальюби.

Если говорить о государственном уровне, продолжает эксперт, в арабском мире сформировались два основных лагеря. Первый — явные сторонники России, как Сирия и Алжир. В случае с Сирией, по словам эксперта, все понятно — сегодня это прокси-государство под влиянием Ирана и России. Что касается Алжира, то там играет роль историческая память — в арабском мире эта страна считается символом борьбы с колониализмом Запада. В освободительной войне против Франции погибло более миллиона алжирцев.

Вторая группа, которая и представляет большинство арабских стран, — это государства в большей степени зависимые от помощи США. Например, Египет, получающий американскую военную помощь. Также это страны Персидского залива, где немало американских военных баз.

Они как бы порицают Россию, то есть они все осудили Россию в первом голосовании Совета Безопасности ООН. Но потом, когда было голосование по членству России в Совете по правам человека, они воздержались. То есть на словах они поддерживают мировой формат, в котором бы доминировала Америка, но в реальности они его саботируют. Так, когда президент США Джо Байден приехал в Саудовскую Аравию, саудовцы отказались значительно нарастить добычу нефти и помочь Европе избавиться от зависимости от российских ресурсов. А президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси не решился лично поехать на Петербургский международный экономический форум, но отправил туда солидную делегацию и выступил с видеообращением. То есть большинство арабских стран выступают за многополярный мир, так или иначе скорее поддерживая Россию, в том числе сохраняя авиасообщение, не присоединяясь к санкциям и саботируя американские решения, — полагает Эль-Кальюби.

Фото: Министерство обороны РФ Российская военная полиция проводит плановое патрулирование северных районов Сирии

Что касается будущего, то Эль-Кальюби не проявляет излишнего оптимизма. По его мнению, предстоит длительная борьба, но в конечном счете решение России действительно изменит расстановку сил в мире.

Арабские страны хотели бы, чтобы России удалось создать многополярный мир, но на данном этапе неясно, получится ли это. Спустя полгода после начала боевых действий, представляется, что Россия недооценила потенциал украинской армии и западной помощи, а Запад недооценил запас прочности российской экономики. По всей видимости, будет долгое противостояние на истощение как на военном, так и на экономическом фронте. Думаю, российская спецоперация действительно определит новый мировой порядок. Это не просто заварушка, которая могла бы окончиться одними переговорами и подписанием мирного договора, — отметил эксперт.

Схожего образа мыслей придерживаются и в Ираке. Иракский эксперт по международным отношениям Ибрагим Муса отметил также, что арабы в целом симпатизируют российской позиции и объяснил, почему.

Для арабов сегодня Россия стала солидным полюсом силы против Запада, — заявил NEWS.ru Муса. — Огромное уважение вызывает тот факт, что Москва не стремится к монополизации своего влияния, а, напротив, демонстрирует приверженность многополярному миру. Подобное восприятие складывается у арабов в том числе и под влиянием СМИ — в арабском мире сильны позиции Russia Today Arabic, она на равных конкурирует с медиамагнатами вроде Al-Jazeera или Al-Arabiya. К тому же для большинства арабов Украина и демократия западного типа скорее идеологические враги, а Россия с ее сильной властью более схожа с местным политическим устройством.

Муса считает, что многополярный мир рождается уже сейчас. По его словам, «в контексте арабского мира можно увидеть, как Саудовская Аравия вместе с ОАЭ консолидируют попытки по созданию арабского военного союза, Алжир активизирует свою региональную внешнюю политику, демонстрируя амбиции на африканском континенте».

В Сирии, контролируемой Дамаском, большинство, разумеется, поддерживают Россию. Как отметил в беседе с NEWS.ru общественный и политический деятель из Сирии Али аль-Ахмад, в САР превалирует мнение, что боевыми действиями на Украине Россия защищает не только себя, но и весь мир.

Россия сумеет достичь своих планов и построить многополярный мир, но путь не будет коротким. Запад не выдержит и в конце концов уступит целям России и Китая. В новом многополярном мире, вероятно, будут представлены не только Россия, Китай и США, но и другие силы, вроде Индии, Пакистана, Южной Америки и, конечно, арабского мира, — сказал он.

Фото: Министерство обороны РФ Российская военная полиция проводит плановое патрулирование северных районов Сирии

При этом сирийская оппозиция отмечает интересный момент: многие арабы тревожатся, что на фоне СВО об их проблемах мир вообще позабудет. Представитель оппозиционного Сирийского национального совета в России Мохамад аль-Хамза полагает, что влияние российской спецоперации на Украине на Ближнем Востоке на данный момент ограничилось продовольственным кризисом и существенным ухудшением отношений России с прозападным Израилем.

Многие арабы не столько радуются, что Западу наконец кто-то ответил, сколько беспокоятся, что мировое сообщество окончательно перестанет обращать на них внимания, — сказал NEWS.ru аль-Хамза. — Например, сирийцы переживают, что они могут надолго позабыть о политическом урегулировании в своей стране, так как ООН занята Украиной. К сожалению мы до сих пор не видели никаких шагов со стороны России, США, ЕС или арабского мира по решению ситуации в Сирии. Весь мир забыл сирийцев и забыл о их стремлениях.

Таким образом, главным результатом в плане борьбы России с гегемонией глобального Запада и угрозами со стороны НАТО, пока можно считать то, что Россия стала одним из главных участников процесса переустройства геополитической системы мира. Москва стимулирует ускорение начавшегося еще в предыдущее десятилетие отхода от однополярности. Однако что получат сами россияне, покажет только будущее. Пока эксперты не берутся заходить далеко, серьезно прогнозируя итоги столкновения интересов стран Запада и России.