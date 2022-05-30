«Мы действительно близки»: Пушков заявил о риске третьей мировой

Алексей Пушков / Фото Совет Федерации

Мир действительно близок к началу третьей мировой войны, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в разговоре с «Царьградом». Он сравнил обстановку с Карибским кризисом и назвал географические точки, в которых армия России может столкнуться с войсками США и НАТО: это Чёрное море и Украина.

Мы действительно близки к этому. Я считаю, что мы сейчас идём к новой версии Карибского кризиса. <...> Вот сейчас есть несколько точек, где может произойти военный контакт между Россией и США с НАТО. Это Чёрное море и территория Украины, если там появятся войска НАТО. Вот здесь есть опасность, — сказал Пушков.

Он добавил, что официальной позиций НАТО является неучастие в конфликте, но её на Западе критикуют. При этом в противостояние уже включены многие страны, считает Пушков. Это и Китай, находящийся под американским давлением, и Турция, и многие государств вне Североатлантического альянса.

18 мая российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе марафона «Новые горизонты» общества «Знание» заявил, что в доктрине России прописано: она не может нанести превентивный ядерный удар. Он может быть только ответной реакцией на угрозу нападения. Борисов также напомнил, что рядом с верховным главнокомандующим постоянно находятся два морских офицера, они носят «ядерный чемоданчик».