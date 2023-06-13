MW: Россия уже изучила новейшую систему «Праща Давида», которую хочет НАТО Military Watch: НАТО хочет систему ПВО «Праща Давида», о которой России уже многое известно

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЗРК «Праща Давида»

Американо-израильские системы ПВО David’s Sling («Праща Давида»), которые считаются на Западе «преемником» комплекса Patriot, могут быть развернуты на территории стран НАТО, сообщает американское издание Military Watch. Как пишет «ПолитРоссия», авторы материала полагают, что, в частности, довольно высока вероятность продажи этого оружия Финляндии. Однако, по их мнению, российские военные уже имели возможность неплохо изучить «пращу» и ее технические характеристики.

Как уточняют аналитики, боевой комплекс David’s Sling в настоящий момент стоит на вооружении лишь у армии Израиля. Одна из запущенных израильских ракет упала на территории Сирии и в итоге была передана на изучение в Россию.

Американское издание пишет, что если сделку по продаже системы ПВО Финляндии одобрят США, то в дальнейшем «праща» может появиться и в других странах Североатлантического блока. Однако в условиях, когда российским военным многое известно об этом оружии, его оборонная эффективность для стран Альянса вызывает сомнения, заключают эксперты Military Watch.

Ранее эксперты американского издания пришли к выводу, что российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» оказалась крайне эффективным оружием, хорошо зарекомендовав себя на Украине.