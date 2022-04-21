МВФ: Украине нужна помощь в размере около $5 млрд в месяц

Международный валютный фонд согласен, что Украине нужна помощь в размере около $5 млрд в месяц, заявила директор — распорядитель фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета. По её словам, которые приводит ТАСС, МВФ сейчас ищет средства. По мнению представителей организации, украинской стороне требуются в основном гранты.

Георгиева также указала, что весенняя сессия руководящих органов МВФ и Всемирного банка показала, что некоторые мировые вопросы не могут решаться отдельными странами, нужно сотрудничество.

Эти встречи [в рамках сессии] продемонстрировали, что существует ряд вопросов, которые нельзя решить, если страны работают отдельно, а также есть вопросы, которые лучше решать, когда мы сотрудничаем, обмениваемся опытом, — сказала она.

Накануне Георгиева сообщила , что Украина запросила $5 млрд в месяц на ближайший квартал на поддержку экономики. По её словам, в эту сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры.

В начале марта исполнительный совет МВФ утвердил выделение Украине финансовой помощи в сумме $1,4 млрд. Деньги предназначены в качестве «экстренной помощи» для удовлетворения финансовых потребностей и «нивелирования экономических последствий» происходящих в стране событий.