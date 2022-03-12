МВФ: санкции против России приведут к её глубокой рецессии

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что западные санкции, введённые против Москвы из-за ситуации вокруг Украины, приведут Россию к глубокой рецессии. Такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.

Санкции довольно жёстко влияют на российскую экономику. Мы ожидаем глубокой рецессии в России, — сказала она.

Также, по её мнению, в МВФ «больше не считают невозможным наступление дефолта в России».

При этом МВФ пока не наблюдает особых предпосылок к глобальному финансовому кризису в сложившейся ситуации, сказала Георгиева.

Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряжённость банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой, — отметил она.

Георгиева также подчеркнула, что МВФ пересмотрит прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, однако при этом это «всё равно будет положительная величина». А в тех государствах, которые, как США, смогли быстро устранить последствия коронавирусной пандемии, рост может быть значительным.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее озвучил «новый пакет санкций» Евросоюза в отношении России. По его словам, ограничительные меры затронут импорт российского железа и стали, экспорт предметов роскоши и запрет любых инвестиций в нефтяную сферу. Также будет расширен санкционный список бизнесменов.