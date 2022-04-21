В МВФ предрекли вылет России из шестёрки крупнейших экономик из-за санкций

Россию вытеснят из шестёрки крупнейших экономик из-за санкций к 2024 году, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ). По данным организации, строчку, на которой сейчас располагается РФ, может занять Индонезия, передаёт РБК.

Согласно прогнозу фонда, по итогам 2022 года доля российского ВВП в общемировом ВВП опустится до 2,72% по сравнению с 3,07% по итогам 2021-го, а в 2024 году — до 2,52%. Доля Индонезии в глобальном ВВП в том же году вырастет до 2,61%, — сказано в сообщении.

В рейтинге МВФ о величине экономики мира РФ занимала шестое место после Китая, США, Индии, Японии и Германии. Однако фонд обновил данные и изменил проектировки. Согласно им, в России может произойти реальный спад ВВП в сумме на 10,6% за 2022-2023 годы. В этом случае РФ опустится на седьмую строчку, уступив место Индонезии.

Раннее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал спад ВВП России в 2022 году более чем на 8%. Он уверен, что бояться этого не стоит, требуется искать пути решения и идти вперёд.