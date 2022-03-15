МВФ предупредил о глубокой рецессии в Европе из-за санкций против России

В МВФ заявили, что ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе тяжёлыми последствиями. Отмечается, что принятые экономические меры в отношении Москвы могут привести к глубокой рецессии европейской экономики. Речь идёт о финансовых рисках и большом потоке беженцев, сообщает РИА Новости.

Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведёт к глубокой рецессии, — сказано в пресс-релизе организации.

При этом последствия для США окажутся слабее, чем для их европейских партнёров. Несмотря на это инфляция в американской экономике уже достигла самого высокого за четыре десятилетия уровне.

Глава МИД Польши Збигнев Рау ранее заявил, что рассматривается возможность замены России в Группе двадцати (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу. Об этом министр заявил в ходе брифинга в Нью-Йорке. О том, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства России в G20, заявил 3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При этом кризис на Украине не будет включён в повестку дня.