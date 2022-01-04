МВФ отложил публикацию январского доклада из-за пандемии

Публикацию январского доклада о перспективах развития мировой экономики отложил на неделю Международный валютный фонд (МВФ). Авторы доклада хотят учесть при подготовке документа последние события, связанные с пандемией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря фонда.

Обновление доклада <...> будет выпущено 25 января, чтобы наши команды могли включить в экономические прогнозы последние события, связанные с пандемией COVID-19, — пояснил представитель МВФ.

Ранее сообщалось, что доклад МВФ будет опубликован 19 января. Дату привёл официальный представитель фонда Джерри Райс.

Ранее исполнительный совет МВФ завершил проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой в связи с нарушениями при подготовке рейтинга делового климата в 2018 году и не нашёл доказательств её вины. Совет выразил ей доверие и решил не отстранять от должности.