МВФ одобрил очередной транш для Украины МВФ одобрил транш для Украины в размере $900 млн

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный валютный фонд одобрил следующий транш для Украины в размере $900 млн, сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. По его словам, которые цитирует Forbes.ua, средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год.

Украина получит от МВФ очередной транш на 900 миллионов долларов. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год, — заявил Рашкован.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Евросоюз уже передал Украине военную помощь на €27 млрд. Теперь, по его словам, страны объединения должны сделать «еще больше».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки. При этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг уточнила, что у США остался миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, так что Вашингтон в настоящий момент сильно рискует своей обороноспособностью.