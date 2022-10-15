МВФ обвинил Россию в блокировке коммюнике валютно-финансового комитета

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Позиция России в ходе заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) не позволила участникам принять совместное коммюнике по итогам встречи. Об этом заявила председатель комитета, вице-президент и министр экономики Испании Надя Кальвиньо. По ее словам, которые приводит РИА Новости, РФ блокировала любую возможность достичь консенсуса.

К сожалению, из-за блокировки Россией любой возможности достичь консенсуса, мы не смогли достичь консенсуса и выпустить коммюнике. Поэтому я вынуждена была выпустить заявление от имени председателя, — сказала Кальвиньо.

Она не уточнила при этом, в чем заключалась позиция представителей России, но упомянула о «напряженной и непродуктивной» встрече.

Международный валютный фонд ранее согласился, что Украине нужна помощь в размере около $5 млрд в месяц, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета. По её словам, МВФ сейчас ищет средства. По мнению представителей организации, украинской стороне требуются в основном гранты.