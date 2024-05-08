МВФ назвал три блока мировой экономики МВФ: мировая экономика разделилась на США, КНР и неприсоединившиеся к ним страны

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Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий разделилась на три блока: объединенные вокруг США, партнеры Китая, а также неприсоединившиеся государства, заявила первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат, выступая в Стенфордском университете. Трансляция велась на Youtube. Отмечается, что такое положение вещей привело к росту торговых ограничений, совокупное числе которых в 2023 году превысило три тысячи.

Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран, — заявила она.

Как пояснили в МВФ, с 2017 года доля Китая в импорте США сократилась на 8% из-за противоречий между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, прямая торговля между Россией и Западом «обвалилась» на фоне украинского конфликта.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что выход России из Международного валютного фонда не гарантирует, что остальные государства тоже выйдут из организации, это скорее искусственное построение событий. При этом он отметил, что специализированная организация ООН не принесла никакой пользы для России, даже скорее наоборот.