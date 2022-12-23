МВФ: Киев может напечатать до 50 млрд гривен при дефиците финансирования МВФ разрешил напечатать Киеву до 50 млрд гривен при дефиците внешнего финансирования

Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба Международного валютного фонда (МВФ) опубликовала меморандум, в котором сообщается, что власти Украины смогут напечатать до 50 миллиардов гривен в первом квартале 2023 года в случае «временного дефицита внешнего финансирования». В организации сообщили, что документ был разработан совместно с представителями Киева. В документе также указаны действия, которые власти Украины должны предпринять, чтобы получить кредит на сумму до $20 миллиардов.

МВФ требует сокращения украинским Центробанком поддержки бюджета, отмену льгот для малого бизнеса, а также проведение прозрачного и конкурентного отбора членов наблюдательного совета энергетической компании «Нафтогаз», — сказано в тексте меморандума.

Отмечается, что риски для экономики Украины «остаются чрезвычайно высокими» из-за ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что часть конгрессменов-республиканцев высказались за ужесточение надзора за выделяемой Киеву помощью. По их словам, необходимо назначить генерального инспектора, который проверит, на какие именно цели пошли полученные украинскими властями средства. На вопрос о возможном увеличении финансовой помощи Киеву один из них заявил, что «тут нет шансов».