МВД Украины: белорусские оппозиционеры не просили политического убежища

https://static.news.ru/photo/0c65e1d2-f1e2-11ea-97b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Представители белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не обращались к властям Украины с просьбой о политическом убежище. Об этом заявил замглавы МВД республики Антон Геращенко.

Для этого нужно их обращение, есть определенные процедуры <...>, но в данный момент они не обращались с такими просьбами, — сказал он телеканалу «Украина 24».

Геращенко добавил, что Кравцов и Родненков, как и другие иностранцы, имеют право находиться на территории Украины в течение 90 дней. Если они захотят вернуться на родину, украинская сторона «безусловно должна их выпустить».

Чиновник добавил, что в настоящее время оппозиционеры направляются в сторону Киева. При этом он подчеркнул, что Кравцов и Родненков — свободные люди, могут беспрепятственно передвигаться по территории Украины, и слежка за ними не ведётся.

7 сентября Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась с Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, политолог Дмитрий Болкунец обвинил Минск в попытке дискредитировать Колесникову, представив её выдворение из страны как побег. По его словам, инцидент с тремя членами КС был заранее спланирован властями, о чём свидетельствуют одинаковые сюжеты на данную тему во всех белорусских государственных СМИ.