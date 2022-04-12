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Мир

МВД Сербии выступило против травли России

17:32, 12 апреля 2022
МВД Сербии выступило против травли России Александр Вулин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сербия не присоединится к травле России даже ради вступления в Евросоюз, заявил глава МВД страны Александр Вулин, передаёт EADaily. Так он ответил на требование министра иностранных дел Хорватии Гордана Радмана синхронизировать внешнюю политику Сербии с европейской.

Если европейский путь Сербии пролегает через антироссийскую истерику, тогда Сербии не стоит идти в этом направлении. Если введение санкций против России — это билет в ЕС, то лучше нам туда не вступать. Если ненависть к России — это доказательство любви к Европе, то напомню, что многие доказывали свою преданность Европе и продолжают это делать, ненавидя сербов, — сказал Вулин.

Он добавил, что не Хорватии учить других европейским ценностям, и напомнил про наименование улиц в честь «усташских преступников» (хорватские националисты времён Второй мировой войны). Также Вулин назвал другие дискредитирующие события из истории Хорватии.

Ранее военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил о двуличном отношении сербского правительства к России. Сербия получает от российской стороны помощь, но поступает так, как выгодно США, оправдываясь давлением, объяснил он.

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