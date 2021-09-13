МВД предложило подключить жителей Донбасса к программе переселения

МВД России предложило жителям ДНР и ЛНР принять участие в госпрограмме по переселению соотечественников, сообщается на сайте ведомства. Подготовленный проект даст возможность получить свидетельство участника программы на территории РФ.

Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в Государственной программе и получения свидетельства участника Государственной программы на территории РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Украина на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за принудительной российской паспортизации на территории Крыма и Донбасса. В доказательство своих слов Зеленский намекнул на «агрессивные» действия со стороны России.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.