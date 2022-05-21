МВД ЛНР: более 50 человек погибли в ходе атаки ВСУ в Кременной

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Более 50 человек погибли в ходе обстрела ВСУ дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Кременная 11 марта, сообщает МВД Луганской народной республики на официальном сайте. Сообщается, что украинские националисты взяли людей в заложники и использовали как живой щит.

Украинские бандформирования в марте 2022 года взяли в заложники больше 70 человек, которые находились в Кременском доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов. В результате пожара, вызванного обстрелом со стороны укронацистов, заживо сгорело более 50 человек, — сообщили в ведомстве.

21 мая также стало известно, что Глушковский район Курской области в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Украины. глава региона Роман Старовойт сообщил, что детали произошедшего он пообещал раскрыть позднее. Губернатор уточнил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино и близлежащие населённые пункты. Огонь вёлся из миномётов.

В прошлый раз посёлок Тёткино был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, ещё несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.