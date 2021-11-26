Глава МВД Латвии призвала ужесточить санкции против Лукашенко

Санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко необходимо ужесточить, заявила глава МВД Латвии Мария Голубева, слова которой приводит издание argumenti.ru. По её словам, на подобные меры нужно пойти из-за того, что именно Лукашенко организовал искусственный поток мигрантов.

Глава ведомства назвала санкции способом долгосрочного воздействия на политические режимы, подобные выстроенному в Белоруссии.

Одно из сообщений, которые мы видим в подконтрольных Кремлю и белорусских государственных СМИ, заключается в том, что санкции будут «беззубыми» и Европа не сможет прийти к соглашению по этому вопросу из опасения режима Лукашенко. Напротив, Европа едина и готова действовать сообща, — сказала министр.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон заявила, что Лукашенко ведёт себя с мигрантами как «туроператор без лицензии» — продаёт им дорогие турпакеты в ЕС, которые затем сами собой исчезают по прибытии. Она возложила ответственность за созданный кризис на границе на президента и власти республики.