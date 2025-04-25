МВД Индии призвало выдворить всех граждан Пакистана из страны

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы безопасности Индии

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал власти всех штатов страны выявить и отправить на родину граждан Пакистана, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники. Указание касается всех иностранных подданных вне зависимости от оснований их пребывания в стране.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах обратился ко всем главным министрам с просьбой идентифицировать всех граждан Пакистана в их штатах и предпринять шаги для обеспечения их скорейшего возвращения в Пакистан, — следует из материала источника.

Ранее Индия впервые с 1960 года полностью перекрыла подачу воды в Пакистан, заблокировав все четыре шлюза на реке Инд. Своим решением она нарушила положения Водного договора, который стороны подписали более 60 лет назад для совместного использования водных ресурсов независимо от политических разногласий.

В свою очередь, Пакистан заявил о готовности к военному конфликту с Индией, опубликовав в соцсетях фото запуска ракеты с провокационной подписью: «Вы хотите войны? Начинайте ее». При этом в сообщении Минобороны Пакистана также содержится ирония в адрес индийского премьера Моди за «объединение нации» своими действиями.