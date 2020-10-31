МВД Грузии возбудило 12 уголовных дел из-за инцидентов на выборах

https://static.news.ru/photo/06e8d364-1c16-11eb-aafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia/facebook.com

Полиция Грузии возбудила 12 уголовных и 16 административных дел в связи с инцидентами на различных избирательных участках в день парламентских выборов 31 октября. Об этом на брифинге сообщил первый замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе.

По его информации, среди этих фактов: оказание незаконных препятствий журналисту в его профессиональной деятельности, факты физического насилия и повреждение имущества. Большинство этих правонарушений имели место в Тбилиси, некоторые были совершены в городах Кутаиси, Зугдиди и краях Квемо Картли и Сванетия.

Как я уже упоминал выше, полиция возбудила административное дело по 16 фактам, арестовала девять человек, в том числе в связи с инцидентом возле избирательного участка, расположенного в Глданской государственной школе № 39 (Тбилиси. — NEWS.ru), полиция арестовала шесть человек по статьям 166 и 177 Кодекса об административных правонарушениях, — добавил Сабанадзе, слова которого приводит сайт МВД.

Между тем ЦИК Грузии продолжает обновлять данные результатов состоявшихся в субботу парламентских выборов.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, причём они проходили по новой формуле: 120 депутатов избирают по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%), писал NEWS.ru.