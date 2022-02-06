В Германии не подтвердили, что атака на Marquard & Bahls связана с Россией

В МВД ФРГ прокомментировали сообщения СМИ о якобы связи хакерской атаки на немецкую компанию Marquard & Bahls с Россией, передаёт РИА Новости. В ведомстве заявили, что достоверно неизвестно, откуда велась атака. Ранее о связи хакеров с РФ заявило агентство Bloomberg.

Достоверной атрибуции происхождения хакеров нет, — заявил представитель МВД.

В ФРГ начато расследование хакерской атаки на серверы немецкой компании Marquard & Bahls, которая занимается торговлей и транспортировкой нефтяных продуктов, заправкой самолётов топливом и поставкой сырья, в том числе таким компаниям, как Shell. О последствиях атаки и подозреваемых официально не сообщается. Между тем издание Bloomberg обвинило в причастности к атакам некую хакерскую группировку из России, заявив, что в Германии рассматривают в том числе «российский след» атаки.

20 января стало известно, что в результате кибератаки на Международный комитет Красного Креста были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация более 515 тысяч человек. Эта информация поступала как минимум от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. В комитете тогда призвали хакеров «не продавать, не сливать и не использовать эти данные иным образом».