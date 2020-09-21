МВД Белоруссии прокомментировало информацию о массовой утечке кадров

https://static.news.ru/photo/796d8508-fc57-11ea-9c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Информацию об утечке кадров из МВД Белоруссии в ведомстве назвали фейком. По словам пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой, сообщение о том, что белорусские милиционеры после публикации их персональных данных в Интернете обратились за помощью в различные фонды, не соответствует действительности.

Чемоданова заверила, что никакие серьёзные данные не публиковались, а в качестве «актуального» в Сети был представлен список четырёхлетней давности.

Растиражированная в Интернете новость о том, что после опубликования списков с персональными данными сотрудников органов внутренних дел многие обратились за помощью и защитой в различные фонды, это фейк, — заявила пресс-секретарь белорусского министерства в эфире канала «Россия 24».

Что касается устаревшего списка сотрудников, то многие из них уже занимают другие должности, кто-то ушёл в другие подразделения и ведомства, а кто-то отправился на пенсию по выслуге лет.

Конфиденциальной информации сотрудников опубликовано не было, поэтому размещение вышеуказанных данных не могло возыметь некий негативный для ведомства эффект, как бы на это ни рассчитывали те, кто публикует подобную информацию, — подчеркнула Чемоданова.

По словам представителя МВД Белоруссии, никакого массового оттока кадров в ведомстве не наблюдается, тем более его нет в связи с публикацией «неактуальных» списков, а вот такие вбросы, наоборот, «укрепляют боевой дух сотрудников».

Ранее NEWS.ru сообщал, что органы внутренних дел Белоруссии располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных правоохранителей. Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta выложил в открытый доступ личные данные 1000 сотрудников МВД, которые участвовали в разгоне митингов.