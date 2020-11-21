Музыкант подшутил над мамой, сопровождая каждый её шаг игрой на трубе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американский музыкант Пит Монзинго решил подшутить над своей мамой. Каждый практически каждый её шаг он сопровождал игрой на трубе (тромбоне). Например, когда женщина что-то роняет, то парень исполняет известный многим «грустный» мотив из мультфильмов и кинолент.

Это работа сына — раздражать маму, — написал Монзинго на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Благодаря видео Монзинго и его мать прославились на весь Интернет. Дело в том, что его рост — 180 см, хотя родители блогера — страдают от карликовости.

Накануне стало известно, что российский блогер Екатерина Диденко собирается провести Новый год со своими друзьями в Московской области. Специально для этого девушка подыскивает просторный дом с сауной и бассейном. Роковая вечеринка произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер и ведущая Ида Галич рассказала, что после второго ребёнка может увеличить себе грудь. Звезда Instagram не скрывает, что мечтает опять забеременеть и родить своему мужу Алану ещё одного наследника.