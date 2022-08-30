Мужчину зарезали во время карнавала в Лондоне

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Молодой мужчина погиб в результате нападения с ножом в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Это произошло во время проведения карнавала, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции. Жертве был 21 год.

В понедельник, 29 августа, около 20.00 служащие полиции получили информацию о нападении с ножом... Раненого увезли в больницу в западной части Лондона, где, несмотря на старания медперсонала, он скончался, — говорится в сообщении правоохранителей.

Ведется расследование инцидента.

Также, по данным полиции, за минувшие выходные в ходе карнавала были задержаны 209 человек. Их арестовали за нападения, ношение оружи, наркотики и другие нарушения.

Карнавала в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно с 1966 года. Его гравными участниками являются выходцы из карибского региона. Они начали селиться в этом районе британской столицы с начала 1950-х годов.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в центре города Крайстчерч в Новой Зеландии. В результате пострадал один человек.Он госпитализирован. Мужчина находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.