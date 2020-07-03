Мужчина погиб в Австралии после нападения акулы

https://static.news.ru/photo/7664711a-bde5-11ea-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Акула напала на мужчину у побережья австралийского острова Фрейзер неподалёку от мыса Индиан-Хед.

По данным полиции штата Квинсленд, хищная рыба нанесла мужчине серьёзные раны. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали ему первую помощь, однако в итоге так и не смогли спасти, передаёт ABC.

Это уже второй случай гибели от зубов акулы в Австралии за это лето. В июне нападению подвергся сёрфингист в штате Новый Южный Уэльс. Очевидцам удалось отбить мужчину у трёхметрового хищника и доставить его на берег, однако тот умер от полученных ран.

Как писал NEWS.ru, учёные утверждают, что акулы не охотятся специально на людей, выслеживая их в качестве жертвы. Более того, при прочих равных хищники не станут нападать на человека. По их словам, кровожадность акул, которые, отведав человеческого мяса, только и ждут, чтобы съесть кого-то ещё, — это кинематографический миф. Истина вполне банальна: люди не в их вкусе.