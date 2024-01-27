Мужчина отрезал себе кисть руки, чтобы спастись от гималайского медведя The Sun: в тайском зоопарке мужчина отрезал себе руку, чтобы спастись от медведя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Волонтер из Швейцарии отрезал себе кисть руки, чтобы спастись от напавшего на него гималайского медведя, пишет The Sun. Инцидент произошел в тайском зоопарке в Муанг Нгае, когда мужчина вошел в вольер, чтобы покормить хищника. Швейцарца госпитализировали.

По данным издания, зверь вцепился в руку волонтера неожиданно. Чтобы спастись, он достал из кармана нож и отрезал себе кисть. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Ему предстоит серьезная операция, однако врачи не уверены, смогут ли пришить отрезанную кисть.

Ранее сообщалось, что волк покусал четырех жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области. Один человек скончался, трое госпитализированы. Хищника ликвидировали. Это первый случай нападения волка на человека в этом населенном пункте. Проводятся профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ.

До этого в Иркутской области усилили патрули из-за молодого медведя, вышедшего из леса в поселке Невон. Медвежонок разгуливал по улицам поселка и «воровал» у собак замерзший корм. Прибывшие в поселок полицейские обнаружили медведя и пришли к выводу, что он не представляет опасности для окружающих.