Мужчина изнасиловал новорожденную внучку жены Бразильца задержали за изнасилование новорожденной внучки жены

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

В бразильском городе Тапауа 39-летнего мужчину подозревают в изнасилование новорожденной внучки своей супруги, передает издание Amazonas Atual. Пресс-секретарь полицейского участка Келли Соуто рассказала, что у пострадавшей пятидневной девочки кровоточили половые органы.

В отделение полиции эта новость попала через директора больницы после того, как ребенка забрали туда его отец и бабушка по материнской линии. У нее непрерывно кровоточила интимная часть, поэтому режиссер немедленно связался с нами, чтобы сообщить об этом, — рассказала Соуто.

Сам мужчина утверждает, что случайно повредил внучку пальцем, когда неудобно держал ее на руках. В медслужбе заверили, что травма не характерна для такого оплошности. При этом семья ребенка пыталась защитить подозреваемого, утверждая, что ребенок покинул больницу вскоре после рождения с порванным половым органом.

Ранее сообщалось, что в Якутии 52-летний мужчина пойдет под суд за надругательство над семилетней внучкой. Ребенок смог рассказать матери о случившемся только спустя три года после первого инцидента с сексуализированным насилием.