Мужчина истратил 20 млн рублей из-за редчайшей аллергии

https://static.news.ru/photo/788672d0-2817-11eb-b8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Житель английского города Ротуэлл в графстве Нортгемптоншир около четырёх лет прожил в заточении из-за редчайшей аллергии на электричество.

48-летний отец троих детей Бруно Беррик впервые заметил необычные симптомы несколько лет назад. Мужчина начал быстро уставать, у него появились жжение в теле и странные ощущения в голове. Кроме того, он очень быстро похудел на 30 килограммов.

Британец побывал в нескольких странах, включая Соединённые Штаты и Германию, и потратил 200 тысяч фунтов стерлингов (20,2 миллиона рублей), чтобы выяснить причину недомогания.

Не понимал, что со мной происходит. Дома у нас был кабельный Интернет, Wi-Fi, телевизор. Я был 95-килограммовым сильным строителем, а стал мешком с костями. Полгода был прикован к постели из-за хронической усталости. Никто не мог понять, что со мной, — цитирует англичанина Daily Mail.

Однажды в американском Сиэтле ему диагностировали отравление пестицидами из-за близкого проживания с полем, где их распыляли. Это подорвало иммунную систему Беррик. Он часто заражался инфекциями и теперь, если находится возле смартфона, то ему становится плохо от радиации.

Доктора пришли к выводу, что у британца развилась электромагнитная сверхчувствительность. Мужчине пришлось покрыть дом специальной краской, защищающей от электромагнитного поля и связи 5G. Сейчас семья Беррика практически не пользуется электричеством. В его доме нет ни Интернета, ни отопления, ни сотовой связи. Англичанин даже не выходит на улицу, потому что если пройдёт мимо человека с телефоном, то его через несколько минут парализует.

Возлюбленная отца троих детей рассказала, что они строят на участке отдельное здание. Там мужчина сможет зажечь камин и поиграть в бильярд.

Ранее пожилая женщина из США на протяжении 105 дней болела коронавирусной инфекцией. При этом 70 из них она оставалась заразной, несмотря на отсутствие признаков заболевания. Учёные назвали её уникальной: это самый длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заразился COVID-19 и, будучи бессимптомным носителем, был опасен для окружающих. Известно, что женщине 71 год. Её иммунитет был ослаблен, она страдала лимфолейкозом и приобретённой гипогаммаглобулинемией. Вирус у неё выявили лишь после того, как женщину обследовали в больнице. Таким образом, не исключено, что реальный срок её заражения ещё больше, писал NEWS.ru.