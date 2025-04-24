Мужчина наткнулся на четырехметрового крокодила во время рыбалки Организатор тура спас рыбака от нападения четырехметрового крокодила в Австралии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четырехметровый крокодил едва не набросился на рыбака во время тура на реке Мэри на Северной территории в Австралии, сообщает Yahoo News. Как только мужчина бросил пойманную рыбу в мутную воду, из нее тут же выглянула спина огромного хищника. Организатор тура Джефф Роско уверен, что если бы рыбак держал улов над бортом, его бы уже не было в живых.

Если бы он держал улов над бортом, мы бы его сейчас оплакивали. Крокодил выдернул бы его из лодки, — сказал он.

Роско отметил, что перед рыбалкой он сказал товарищу не отпускать рыбу, а бросать ее в воду головой вперед. По его словам, крокодилы — идеальные хищники, которые практически ничего не упускают.

Этот крокодил сидел там, ждал. У меня нет ни малейших сомнений. Он точно наблюдал за происходящим. Здесь все, что задерживается в воде — без исключения, — становится чьей-то добычей, — заключил организатор тура.

Ранее в Уганде огромный крокодил утащил 30-летнего рыбака в озеро Эдуард и растерзал его на глазах у рядом стоящих людей. Очевидцы не смогли помочь мужчине. Позднее специалисты извлекли из водоема части тела. При этом полицейские уточнили, что нападение произошло в природоохранной зоне, где рыбалка была запрещена.