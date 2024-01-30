Муж узнал об измене жены благодаря случайной оговорке Vietnam.vn: вьетнамка проговорилась об измене мужу спустя 10 лет брака

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Житель вьетнамского города Ханой разоблачил измену жены благодаря ее случайной оговорке, пишет местный портал Vietnam.vn. Спустя 10 лет совместной жизни женщина во время ссоры заявила, что ее муж не имеет никакого права на ее ребенка, которого они все эти годы воспитывали. Мужчина сделал тест ДНК и узнал, что не является биологическим отцом мальчика. Теперь он намерен развестись с неверной женой и самостоятельно воспитывать сына.

По данным издания, 45-летний Нгуен Ван Киен, помимо основной работы, брал многочисленные подработки, чтобы прокормить семью. Хона же — супруга Киена — все это время занималась фрилансом и увлекалась азартными играми. Из-за пристрастий женщины пара часто ссорилась.

Во время очередного выяснения отношений Киен выгнал жену из дома и запретил общаться с ребенком. В ответ Хона заявила, что это ее ребенок, а он не имеет права оставлять его себе. Таким образом супруг и понял, что 10 лет назад жена ему изменила и все эти годы обманывала. После того как тест ДНК подтвердил подозрения Киена, он потребовал объяснений от благоверной. Та во всем призналась.

Ранее клинический психолог Олеся Иневская рассказала, что измена — это верхушка айсберга многочисленных проблем, которые накопились в браке. По ее словам, если женщина решилась на адюльтер с другим мужчиной, это говорит о серьезных семейных недопониманиях.

Неочевидными причинами, толкающими мать семейства в объятия любовника, зачастую являются поведение мужа во время декрета и другие кризисные для семьи ситуации, отмечает она. Психологи выяснили, что чаще всего жены впервые начинают задумываться об измене во время беременности и первых трех лет после рождения ребенка.