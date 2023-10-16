Музей в Нью-Йорке спрячет с витрин кости индейцев, бездомных и рабов NYT: музей в США уберет с витрин кости индейцев и рабов из-за политкорректности

Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке в связи с новой политикой уберет со всеобщего обозрения человеческие скелеты, останки и сделанные из костей людей предметы, пишет газета New York Times со ссылкой на внутренний документ учреждения. Экспонаты спрячут из соображений политкорректности.

Новый регламент включает перемещение всех человеческих костей, находящихся на всеобщем обозрении, и модернизацию складских помещений, где сейчас хранятся останки, — пишет издание.

Как отмечает газета, в запасниках музея с почти 155-летней историей имеются примерно 12 тысяч скелетов или предметов из человеческих костей. Среди них 2,2 тысячи — представителей коренных народов Америки, около 400 останков бедняков, погибших в Нью-Йорке в 1940-е годы. Кроме того, есть и кости, извлеченные из могил кладбища для рабов, которое было ликвидировано в начале XX века для расширения Манхэттена.

Глава музея Шон Декатур объяснил коллегам, что надо более скрупулезно изучить эти экспонаты и бережнее с ними обращаться.

Это предки, а в ряде случаев жертвы жестоких трагедий или представители групп, подвергшихся эксплуатации или насилию с нашей стороны, — приводит его слова издание.

По словам Декатура, ученые в предыдущие два века изучали эти предметы для продвижения «глубоко ошибочных научных направлений, основанных на превосходстве белого человека». Они, по его мнению, пытались по костям подтвердить или опровергнуть теорию о расовой иерархии.

Ранее в угоду политкорректности были отредактированы романы Агаты Кристи. Из произведений исчезли такие словосочетания, как «туловище из черного мрамора», «индейский темперамент», «аборигены» и «еврей».