Музей сошел со свай и обрушился в воду из-за землетрясения Музей сошел со свай и обрушился в воду из-за землетрясения в Эквадоре

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В результате землетрясения в Эквадоре музей сошел со свай и обрушился в воду, сообщило издание Extra.. Артефакты, хранившиеся в нем, оказались в Тихом океане — местные жители на лодках попытались их спасти.

Здание музея прихода Пуэрто-Боливар располагалось на пирсе в прибережной зоне в провинции Эль-Оро. В этом же районе рухнули стены военных казарм. Сотрудники подразделения по чрезвычайным ситуациям не сообщали о жертвах и пострадавших.

18 марта в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7. Подземные толчки были зарегистрированы в 12:12 по местному времени. Их эпицентр находился в эквадорском муниципалитете Балао, примерно в 140 км от порта Гуаякиль и на глубине 44 км.

Как минимум 13 человек стали жертвами аномалии, еще более 120 получили различные травмы. В городе Наранхаль были начаты работы по расчистке завалов.