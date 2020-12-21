Мутацию COVID-19 выявили в Дании, Нидерландах и Австралии

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Мутация COVID-19 была обнаружена в Великобритании в сентябре 2020 года. В настоящее время вирус распространяется по всему миру, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса, — отметила ван Керкхове в интервью BBC.

Она также добавила, что выявленная мутация COVID-19 также была зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил 14 декабря, что британские учёные обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Согласно предварительному анализу, данный вирус распространяется быстрее, нежели известные штаммы.

По состоянию на 20 декабря в Великобритании зафиксировано 2 004 219 случаев COVID-19. Общее число смертей в стране составляет 67 075 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за распространения в Соединённом Королевстве новой мутации коронавируса.

Аналогичное решение готовы принять власти Нидерландов, Германии и Бельгии.