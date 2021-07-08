Мутация коронавируса научилась обходить антитела

Учёные Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology рассказали, что обнаруженная в Калифорнии мутация коронавирусной инфекции, получившая название «эпсилон», научилась обходить антитела, сообщает журнал Science.

Новый штамм вируса SARS-CoV-2 получил три изменения в критически важных участках спайкового белка. Вирус использует этот белок для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 на поверхности клетки. Это изменение отразилось на участке «шипа» коронавируса, который является рецептор-связывающим. Ещё два изменения реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка.

Эти мутации повлияли на то, что вирус стал нейтрализовать антитела, которые организм вырабатывает после прививки препаратами Pfizer и Moderna, а также антитела, появившиеся у переболевших пациентов. Специалисты подчёркивают, что вакцины Moderna и Pfizer оказались менее эффективны к этой калифорнийской мутации коронавируса.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые штаммы коронавирусной инфекции, обладающие высокой заразностью, побеждают в соревновании с вакцинами. Он считает, что пандемия находится на очень опасной стадии, а единственным выходом из сложившейся ситуации станет поддержка стран в справедливом распределении вакцин, средств индивидуальной защиты и тестов.