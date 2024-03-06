Мусульмане России и Европы бойкотировали финики из Израиля

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Мусульмане России и Европы объявили бойкот израильским финикам из-за действий еврейского государства в секторе Газа, об этом свидетельствуют посты мусульман в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте», а также сообщения, опубликованные на религиозных вебсайтах. Такие публикации стало массово распространяться по интернету, поскольку спрос на этот продукт резко повышается в священный для мусульман месяц Рамадан.

На сайте общества Кампания солидарности Палестины (PSC) также появилось сообщение с призывом не покупать финики из Израиля, поскольку армия этой страны «устроила геноцид в Газе», из-за чего погибли тысячи мирных граждан. Участвующие в акции бойкота мусульмане также публикуют названия израильских производителей, чьи финики они призывают игнорировать.

Всегда проверяйте этикетку при покупке фиников. Не покупайте финики, которые произведены или упакованы в Израиле или его поселениях на Западном Берегу. Если на коробке не указана страна происхождения, проверьте сайт продавца, — говорится в публикации.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) известила, что несколько десятков жителей Газы скончались во время давки, а также под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава. В качестве доказательства пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона, на которых видно, как сотни жителей Газы окружают и, как утверждается, грабят грузовики с помощью.

Однако местные СМИ утверждают, что прибывшие к гуманитарному конвою жители Газы были убиты огнем израильской армии. Скончались 104 человека и 760 получили ранения. Директор Палестинского общества помощи заявил, что Израиль многократно обстреливал жителей Газы, возле пунктов раздачи гумпомощи.