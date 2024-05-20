МУС добивается ареста лидера ХАМАС и премьера Израиля

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Биньямин Нетаньяху

Международный уголовный суд запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, следует из заявлении главного прокурора МУС Карима Хана. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, пишет РИА Новости.

Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест <...> в связи с ситуацией в государстве Палестина, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху. По данным Axios, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал сообщения об ордерах на израильских чиновников «позорными» и «беззаконными». Он призвал администрацию Белого дома пресечь действия МУС.

15 мая представитель РФ при ООН Василий Небензя отказал МУС в праве находиться в Совбезе организации. По его словам, Россия не видит смысла присутствия МУС в стенах Совета Безопасности. Эта марионеточная инстанция, не скрываясь, обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию, подчеркнул дипломат.