Мурашко заявил о лечении 20 детей из ДНР и ЛНР в больницах Москвы

20 детей из Луганской и Донецкой народных республик, получивших минно-взрывные ранения, лечатся в больницах Москвы. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Он уточнил, что другие травмированные дети проходят лечение в Белгородской и Ростовской областях.

Сегодня в Москву мы эвакуировали 20 детей, это наиболее тяжёлые дети, остальные получили помощь в Белгородской, Ростовской областях, — заявил Мурашко.

Глава министерства подчеркнул, что одна часть эвакуированных детей пребывает в Научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии, а другая часть находится в Российской детской клинической больнице.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что мальчика 2020 года рождения, получившего проникающее ранение головы в результате обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области, транспортировали в Москву. В данный момент ребёнок проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России.