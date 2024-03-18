В Крыму рассказали, как решить вопрос приема судов в Турции и Египте Мурадов: прием судов из Крыма можно разрешить на межправительственном уровне

Зарубежные торговые партнеры, прежде всего Турция и Египет, понесли значительные убытки из-за отказа принимать суда из крымских портов, заявил РИА Новости представитель региона при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, процесс сотрудничества с этими партнерами может быть разрешен через межправительственные комиссии

В условиях беспрецедентных экономических санкций в отношении Крыма наши зарубежные торговые партнеры отказываются от приема кораблей, заходивших в крымские порты, боятся вторичных санкций и несут колоссальные экономические убытки, – рассказал Мурадов.

По его словам, в настоящее время потенциал морских портов Крыма не полностью реализован из-за политических причин. Представитель региона пояснил, что если Турция и Египет примут решение принимать крымские грузы и суда на правительственном уровне, они смогут создать хабы для перевалки российских грузов на своей территории, включая товары из новых регионов, которые отправляются в Африку и на Ближний Восток.

Порты Севастополя, Феодосии и Керчи обладают необходимой инфраструктурой и глубиной для приема транспортных и пассажирских судов, но требуют модернизации и оборудования, добавил представитель Крыма. Реализация процесса разблокирования крымских портов требует поддержки федеральных органов власти Российской Федерации и решения со стороны межправительственных комиссий, заключил он.

Ранее Мурадов заявил, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав России связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы. По его мнению, подобная ситуация стала бы для Москвы угрозой.