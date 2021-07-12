Мурадов дал оценку деятельности российских миротворцев в Карабахе

Экс-командующий миротворческими войсками РФ в Карабахе Рустам Мурадов позитивно оценил работу российских миротворцев в этом регионе, сообщает ТАСС. Он завершил свою миссию в качестве командующего, его на посту сменил генерал-майор Михаил Кособоков.

Мурадов 9 сентября присутствовал на встрече участников всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества» в Махачкале.

Оцениваю [деятельность миротворческой миссии России] только положительно. Оценку нам даёт мирное население. Сегодня жизнь в Карабахе идёт полным ходом. Есть, конечно, очень сложные вопросы, однако процесс идёт — возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Думаю, что всё будет нормально, — сказал он.

Экс-командующий миротворческими войсками добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. По его словам, впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении пребывания российского миротворческого контингента в регионе.

Накануне стало известно, что новоназначенным командующим миротворческими силами в Карабахе стал генерал-майор Михаил Кособоков. Он заменил на должности Рустама Мурадова, который недавно завершил свою миссию в регионе. Глава армянского оборонного ведомства Аршак Карапетян провёл встречу с Кособоковым, а также с командующим 102-й российской военной базой в Гюмри полковником Дмитрием Овчаровым. На заседании присутствовал атташе по вопросам обороны посольства России в Армении полковник Игорь Щербаков.

Министр поздравил российских военных со вступлением в должность и пожелал им дальнейших успехов. По словам армянской стороны, Москва вносит значимые усилия по стабилизации военно-политической ситуации в регионе.

Ранее в Баку заявили о дальнейших переговорах по мандату российских миротворцев. Как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, подписанное в ноябре прошлого года трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении определило «политические и в некоторой степени правовые рамки» для миротворческих сил.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.