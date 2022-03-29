Multipolarista: Путин изменил геополитические расклады в мире одной фразой

Обозреватель издания Multipolarista Лео Роули заявил, что президент России Владимир Путин изменил геополитические расклады на планете, обязав Европу платить за газ в рублях. По словам журналиста, европейским странам придётся теперь покупать российскую валюту у Центрального банка или на бирже, или обменивать рубли на золото, а взамен получать топливо. Он отметил, что Россия не вернётся к доллару, так как Вашингтон использует свою валюту в качестве рычага давления.

Это очень важное геополитическое событие, которое может иметь большие последствия для мировой экономики, — пояснил Роули.

Он добавил, что для бартера между Россией и западными странами все санкции в отношении Москвы должны быть сняты.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что введённые Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба. По словам дипломата, руководители западных стран не подумали о собственном населении, которое испытывает сложности на этом фоне. Единсвтенным решением, по словам представителя России, отказ от односторонних незаконных ограничительных мер. Он охаректеризовал происходящее «безудержной санкционной истерии» Запада.