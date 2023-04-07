«Мрак неизвестности»: политолог о расследовании по «Северным потокам» Политолог Шмелев: в ближайшее время Запад не найдет виновных в диверсии на «Северных потоках»

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Объекты инфраструктуры Северного потока в Германии

В ближайшие десятилетия западные власти не найдут и не привлекут к ответственности организаторов диверсии на «Северных потоках», считает политолог Борис Шмелев. По его словам, теракт состоялся при поддержке или молчаливом согласии определенных государств, но Запад их не назовет. Эксперт подчеркнул, что «мрак неизвестности» вокруг этого дела будет стоять еще много лет, передает ФБА «Экономика Сегодня».

Западные власти в ближайшие десятилетия не найдут и не накажут виновников операции против «Северных потоков». Мы услышим много заявлений и намеков, но не дождемся решения суда. <...> Мрак неизвестности будет стоять еще много лет, но может быть когда-то будут опубликованы некоторые сведения, — уверен Шмелев.

Политолог считает, что подрыв «Северных потоков» произошел из-за того, что блокировка энергетического сотрудничества России и Германии не дала результата. Он подчеркнул, что Москва будет добиваться проведения расследования этого преступления, публикуя доводы и аргументы. При этом эксперт уверен, что на Западе получить судебное решение в любом случае не удастся.

Посольство РФ в Вашингтоне ранее заявило, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на газопроводах «Северный поток» стала достоянием общественности. Об этом говорят многочисленные «анонимные вбросы» в американские СМИ, отметили в дипмиссии.