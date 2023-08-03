Врач предупредил об опасности нового тренда в Tik-Tok Daily Mirror: нагревание яиц в микроволновке может привести к ожогам и слепоте

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Нагревание яйца в микроволновке и его последующее разрезание может вызывать ожоги, шрамы и слепоту, пишет Daily Mirror со ссылкой на офтальмолога из Мичиганского университета доктора Грейс Ван. По данным издания, медики призывают людей не принимать участие в «яичном тренде», который быстро распространяется по Сети и уже стал вирусным.

Один из таких роликов набрал рекордные 51,8 млн просмотров в Tik-Tok, сообщает Daily Mirror. На видео видно, что девушка надкусывает сваренное в микроволновке яйцо, чтобы показать, как горячий желток взрывается в ее горле.

Горячий пар и взрывающееся горячее яйцо под давлением могут попасть вам в лицо и вызвать ожоги, причем не только кожи. Это может обжечь глаза и привести к травмам. Повреждения глаз, возможно, останутся на всю жизнь. Рубцы могут вызвать долгосрочные проблемы со зрением, а способность ваших клеток восстанавливать ткани может быть нарушена, а лицо будет обезображенным, — приводит издание слова Грейс Ван.

Daily Mirror отмечает, что предупреждения от медиков стали поступать после того, как блогер Шафия Башир получила сильные ожоги лица, из-за которых ей пришлось обратиться в больницу. Девушка расколола разогретое яйцо холодной ложкой, и желток вырвался фонтаном, попав на правую сторону ее лица.



Ранее сообщалось, что школьницы из Екатеринбурга станцевали для Tik-Tok на воинском мемориале «Черный тюльпан», посвященном военным, погибшим в Афганистане и Чечне. Несовершеннолетних заметили прохожие. Дети, которым было по 10 лет, разбежались, когда увидели прохожих, направлявшихся к ним.