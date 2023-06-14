«Можем уничтожить всемирный интернет»: как ответит Россия на подрыв СП-2 Почему угроза Дмитрия Медведева привлекла внимание всего мира

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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил в среду, что «если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве „Северных потоков“, то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана». Как устроена мировая система подводных коммуникаций, где скрыты самые уязвимые узлы связи коллективного Запада и реально ли до них добраться — в материале NEWS.ru.

«Это игра, которая доступна многим»

Заявление замглавы Совбеза прозвучало после того, как стало известно, что западные спецслужбы знали о готовящемся подрыве газопроводов «Северный поток» и не предотвратили его. Непосредственными исполнителями, предположительно, стали сотрудники украинских спецслужб.

«Медведев заявил такое не случайно, — отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин. — Беспилотники американского и английского производства нападают на наши боевые корабли. Они хотят уничтожить газовые ветки „Турецких потоков“, чтобы посадить Европу на американский сжиженный газ. Ощутимым ответом может быть и тот, о котором сказал Медведев».

Но есть и другая точка зрения.

«Потери связанности в глобальной Сети в таком масштабе не выгодны никому, потому что она может довольно сильно повлиять на мировую экономику вне зависимости от того, где находится разрыв кабеля, — пояснил NEWS.ru гендиректор российского Института развития интернета Карен Казарян. — К тому же это игра, которая доступна многим, — у России ведь тоже есть подводные кабели».

«Зачем же участвовать в таких играх? — задает риторический вопрос эксперт. — Все ведь взаимосвязано. И последствия не заставят себя долго ждать».

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Почему подводные кабели критически важны

Сейчас уделяется много внимания беспроводным и спутниковым технологиям, но они пока находятся в стадии развития, тогда как подводные кабели, соединяющие практически все значимые приморские города на материках и островах, остаются самым быстрым, эффективным и наименее затратным способом отправки цифровой информации по всему миру.

По дну морей и океанов проложены более 500 коммуникационных кабелей общей протяженностью свыше 1,4 млн км. Более того, использование облачных хранилищ, развитие «интернета вещей», связи 5G — все это сегодня невозможно без подводных кабелей, через которые проходит 95–99% всей цифровой информации в мире.

Проблеме защиты подводных коммуникаций уделяется много внимания еще со времен Первой мировой войны — уже тогда британцы отрезали Германию от подводного телеграфного кабеля, создав кайзеру множество проблем. А в последние десятилетия, когда интернет стал жизненно важным, задача защиты коммуникаций стала одной из самых главных.

В 2017 году нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак еще в бытность членом парламента Соединенного Королевства написал доклад «Подводные кабели. Незаменимые. Уязвимые». В нем он отмечал, что «местонахождение почти каждого подводного кабеля в мире легкодоступно, что делает их уникально уязвимыми для атак. Эта уязвимость усугубляется наличием „узких мест“, где большие объемы информации направляются в отдельные географические районы». По словам Сунака, перебои в работе связи не только помешают правительствам эффективно общаться друг с другом, но и «могут вызвать экономический кризис».

Тема оставалась болезненной для западных политиков. В прошлом году по заданию Европарламента экспертами был подготовлен доклад «Угрозы безопасности подводным коммуникационным кабелям и инфраструктуре — последствия для ЕС». В нем говорилось: в будущем значимость подводных коммуникаций еще возрастет.

«Помимо использования в гражданских целях, страны зависят от подводных кабелей в плане национальной безопасности, — отмечают авторы доклада. — Координация военных операций, дипломатия, сбор разведданных — все это зависит от кабельной сети. Потеря связи на несколько минут или часов может иметь катастрофические последствия».

Фото: submarinecablemap.com Мировая карта маршрутов подводных кабелей

Где находятся возможные мишени для подводных ударов

Тремя самыми уязвимыми районами, в которых сходится множество подводных кабелей, считаются Малаккский пролив в районе Сингапура, Лусонский пролив между Тайванем и Филиппинами, а также район Александрии в Египте. Удар по любой из этих точек приведет к глобальному кризису.

Большого эффекта можно достичь и атакой на другие районы. Например, на кабели в Балтийском море, связывающие Скандинавские страны, или на линии в Северной Атлантике, где проходят коммуникации между Европой и США. Эти провода спускаются в Атлантику вдоль всего побережья Европы, от северной Испании до Ла-Манша и Великобритании, и сходятся вновь на суше в Нью-Йорке.

«Подводные кабели невозможно обезопасить, — пояснил NEWS.ru Василий Дандыкин. — Это даже не „Северный поток“, у них куда большая протяженность, а мы знаем, где находятся наиболее уязвимые участки подводных кабелей. Здесь Россия не растеряла свое преимущество со времени распада СССР».

Как отметил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, «кабелей на дне мирового океана огромное количество. Хотя каждый из них находится в бронированной оплетке, но брикет из двух килограммов взрывчатки легко рвет эту оплетку».

По его словам, «любым механическим воздействием можно перерубить кабель. А если это сделать в нескольких местах, то срок восстановления составит больше недели».

«Если подводную инфраструктуру атакуют, то мы не будем знать, кто это сделал, и у нас нет возможности быстро отремонтировать ее», — считает профессор международных отношений Копенгагенского университета Кристиан Бюгер.

Как можно порвать кабели

Эксперты выделяют несколько способов атаковать подводные коммуникации.

Физическое повреждение с помощью якорей, драг или других приспособлений, все они могут быть установлены на гражданских судах.

Подводный взрыв посредством небольших мин самой разной конструкции, которые относительно просты в изготовлении и могут зачастую быть активированы дистанционно.

Военные субмарины, подводные беспилотники — последние получают все более широкое распространение, их используют дайверы, контрабандисты, наркокартели.

Физическая атака может быть совершена на суше — там, где кабели заходят в воду, предупреждают эксперты Европарламента.

Может ли Россия уничтожить всемирный интернет

Эксперты полагают, что подобные методы могут быть применены лишь в случае прямого вооруженного столкновения с НАТО. «Мы уже располагаем предохранителями, с помощью которых можно выключить связь в мире. Россия — единственная страна, которая может себе позволить уничтожить всемирный интернет такими методами, не используя ядерное оружие», — рассказал Муртазин.

По словам эксперта, «благодаря действиям наших партнеров Россия особо не пострадает в случае подобного развития событий. Они частично изолировали нас от международных финансовых систем, создали из нас островок спокойствия. Это раньше были у нас сдерживающие факторы для подобных вещей».

Фото: Bernd Wüstneck/ZB/Global Look Press Рабочие прокладывают пустые трубы для широкополосного подключения к Хиддензее на глубине от 1,80 до 3,50 м на морском дне

Что говорят на Западе

Как предупреждают западные эксперты в другом докладе — «Угрозы безопасности подводным коммуникационным кабелям и инфраструктуре — последствия для ЕС», с 2008 года Вооруженные силы РФ претерпели значительную модернизацию, причем особое внимание уделяется разведывательным кораблям класса «Янтарь» (океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс»), а также вспомогательным подлодкам, способным повредить кабели.

Согласно докладу НАТО «Развитие безопасности в Северной Атлантике» за 2019 год, «к ним добавились новые возможности скрытного развертывания мини подводных лодок, исследования подводных морских кабелей и учения по глушению средств радиоэлектронной борьбы».

Британцы, например, в начале прошлого года заявляли, что Россия «развила беспрецедентную деятельность с особым вниманием к подводным кабелям». По информации, в феврале 2022-го «Россия провела учения к юго-западу от Ирландии, рядом с границей ирландской исключительной экономической зоны, как раз в том районе, где проложены несколько подводных кабелей передачи данных, соединяющих Великобританию, Францию ​​и США». Военные эксперты тогда заявляли, что цель маневров «не в том, чтобы перерезать кабели, а в том, чтобы послать сообщение, что они могут перерезать их в любое время».

В феврале нынешнего года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс создает координационную группу по защите критической подводной инфраструктуры.

Как защищать подводные коммуникации

Эксперты Европарламента предлагают целый комплекс мер по защите коммуникаций на дне морей и океанов: усиление цифровой полиции, тренировка береговой охраны, создание систем оповещения об угрозах, создание аварийных ремонтных бригад, введение охраняемых территорий в местах прокладки кабелей.

Но Эльдар Муртазин полагает, что «как не существовало способов защитить „Северные потоки“, так невозможно защитить и подводные кабели».

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